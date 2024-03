BAL FOLK KIBRAM Salle Jean Ferrat Villers-lès-Nancy, samedi 6 avril 2024.

BAL FOLK KIBRAM Salle Jean Ferrat Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi

Bal folk spécial anniversaire des 20 ans (déjà !) du groupe Lune à Tics, formé en 2004.

1ère partie Lune à Tics suivie du groupe professionnel Tempradura invité pour l’occasion

Après plus de 25 ans à sillonner la France, Tempradura avait offert un peu de tranquillité à ses musiciens.

Pour fêter dignement les 20 ans de Lune à Tics, les 5 musiciens de Tempradura vont puiser dans leur répertoire des morceaux à danser originaux, vieillots ou populaires, comme toujours joués sans contraintes, avec l’énergie de la rue, la couleur du passé et la vie d’aujourd’hui.

Depuis 2004, Lune à Tics sillonne le grand quart Nord-Est, avec un répertoire de musique traditionnelle issu de diverses régions de France, d’Europe et d’Ailleurs, auquel les musiciens ont ajouté leurs nombreuses compositions personnelles. Le sextet nous offre une musique tantôt feutrée tantôt enjouée, toujours signée et colorée de leurs nombreux instruments originaux et leurs polyphonies vocales.

Le groupe joue généralement pour des bals folk/fest noz, mais se produit également pour des animations/ateliers de danses (expliquées) ou des concerts.

Pas de restauration sur place, mais soft et bières artisanales à la buvette + crêpes maison chauffées au traditionnel billig bretonTout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

Salle Jean Ferrat Centre les Ecraignes

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement BAL FOLK KIBRAM Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-03-14 par DESTINATION NANCY