**Bal Folk Associatif Gratuit** – Sans Sono , Sans Buvette , Sans Billetterie Danses Traditionnellle Folk des Régions toutes époques , France et Europe Inscription Obligatoire en Raison de la Jauge – **Inscription** recommandée ( Jauge de la Salle ) au **01 47 97 97 65** – ou à défaut folk.seine@gmail.com jusqu’au Mercredi précédent le Bal **Orchestre Acoustique** et Chants à Répondre et Danser Bal Folk Participatif : Chacun et Chacune apporte Victuaille ou Boisson pour la Collation en Commun à Mi Bal Folk – dès **17h30 jusqu’à 22 h** Danses Renaissance , Cercles , Valses , Bourrées , Hanter dro , Rondeau … Scottiches , Gavottes , Polkas , Mazurkas , Champelloise … Les Musiciennes et Musiciens Traditionnels de Bals Folk sont très bienvenus *source : événement [Bal Folk Gratuit Mensuel](https://agendatrad.org/e/36171) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

