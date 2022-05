bal folk Grange Dimière,Fresnes (94)

bal folk Grange Dimière,Fresnes (94), 19 juin 2022, . bal folk

Grange Dimière, Fresnes (94), le dimanche 19 juin à 18:30

**CHRISTIAN PACHER** sillonne la France et l’Europe avec sa musique issue de la tradition poitevine. Chanteur, violoniste-accordéoniste il mène le bal avec brio, énergie et humour. **LA FARIBOLE** anime depiuis **plus de 40 ans** des bals folks. Elle s’est spécialisée depuis longtemps dans des danses d’animation peu ou pas pratiquées dans les bals. Avec un minimum d’explications, elle entraîne le bal dans ses danses. **BUFFET COMMUN**: amenez vos spécialités salées et/ou sucrées ainsi qu’une boisson pour garnir un grand buffet partagé. **CHAPEAU:** participation libre *source : événement [bal folk](https://agendatrad.org/e/36276) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

chapeau

avec Christian Pacher Grange Dimière,Fresnes (94) 41, Rue Maurice Ténine Grange Dimière, 94260 Fresnes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T18:30:00 2022-06-19T23:00:00

Détails Autres Lieu Grange Dimière,Fresnes (94) Adresse 41, Rue Maurice Ténine Grange Dimière, 94260 Fresnes, France lieuville Grange Dimière,Fresnes (94)

Grange Dimière,Fresnes (94) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//