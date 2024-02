bal folk Gerstheim, samedi 23 mars 2024.

bal folk Gerstheim Bas-Rhin

bal folk avec initiation à partir de 20h et bal avec les groupes Dry et DUO Vincendeau /Pichard à 21h

Les parents d’élèves de la classe de Mme SCHOENFELDER en collaboration avec l’APEG (Association des Parents d’Élèves de Gerstheim) organisent un bal folk pour aider au financement de la classe de découvertes de leurs enfants à la Maison de la nature de Muttersholtz le samedi 23 mars 2024 à la salle des fêtes de Gerstheim.

De 20h à 21h vous aurez l’occasion de vous initier aux danses folk (animé par Mme SCHOENFELDER)

A partir de 21h place au bal avec les groupes Dry et DUO Vincendeau /Pichard EUR.

17 Rue du Général de Gaulle, salle des fêtes

Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est ape.gerstheim@gmail.com

L’événement bal folk Gerstheim a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de tourisme du grand Ried