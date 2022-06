Bal folk – Festi’folk, 12 août 2022, .

Bal folk – Festi’folk

2022-08-12 20:00:00 – 2022-08-12 23:30:00

Tous les soirs, venez danser aux rythmes (folks !) des groupes invités :

Vendredi 12 août : Bargainatt et Cire tes souliers

Samedi 13 août : La Malle aux arts, suivie d’Emmanuelle Aymes et Delta Sonic

Dimanche 14 août : Cazellots et Lumbrets

Après deux ans d’absence, le Festi’folf de Lambesc revient en 2022 !

Tous les éléments chers à l’esprit du festival seront bien là : de la musique folk, de la danse et des soirées festives et conviviales.

