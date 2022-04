BAL FOLK ET STAGE – POUANCÉ Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire EUR 8 De 14h30 à 17h , venez participer au stage proposé par Christian Vital. Au programme : danses d’Auvergne et avants-deux. A partir de 21h, terminez la journée en beauté par un bal folk animé par Damjann. Stage de danse et bal folk proposé le 23 avril 2022 à la salle Expert de Pouancé. +33 2 41 92 19 40 http://www.avantdeuxduhautanjou.com/ De 14h30 à 17h , venez participer au stage proposé par Christian Vital. Au programme : danses d’Auvergne et avants-deux. A partir de 21h, terminez la journée en beauté par un bal folk animé par Damjann. Pouancé Boulevard du Champ de Foire Ombrée d’Anjou

