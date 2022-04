Bal Folk et de Danses du Monde Espace Culture et Congrès,Ceyrat (63)

Danses d’Ailleurs et d’Ici renouvelle son Bal Folk et de Danses du Monde. C’est une formule qui a trouvé un public fidèle et qui procure beaucoup de plaisir. L’originalité du Bal organisé à Ceyrat, c’est l’ouverture sur des danses en ronde des Balkans, de Roumanie, de Grèce, des danses « jeu » venues d’Angleterre….. IL ne faut pas être expert pour prendre du plaisir sur la piste de danses. Chantal et Catherine sauront comme lors des autres bals organisés par Danses d’Ailleurs et d’Ici vous inviter dans la danse. Chacun peut y trouver sa place et prendre plaisir à partager. Les danses de bal traditionnel seront aussi au menu. Polkas, valses, mazurkas, scottishs, bourrées…. Allez venez vous lancer sur le parquet de la belle salle de l’Espace Culture et Congrès de CEYRAT Nos amis musiciens de Pérotine et Dajda joueront pour le plaisir de tous. Vous êtes prévenus, ce sera difficile de rester assis !!! Entrée 8 € (tarif réduit 5 €) *source : événement [Bal Folk et de Danses du Monde](https://agendatrad.org/e/36151) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Dajda et Pérotine

