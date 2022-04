bal folk et contra dances salle des fêtes Jean Morel,Servoz (74)

samedi 7 mai à partir de 20 h 30 – entrée gratuite – 1ère partie : **bal folk** : avec les musiciens de J’Attendsveille. – 2eme partie : **bal contra dances*** les musiciens du groupe Sliabh avec Stéphane en Caller *Danses collectives , en lignes, en couples. Accessibles à tous. Les figures sont annoncées pour guider les danseurs tous ensemble dans la danse. Il y aura aussi des danses en cercles, en mixers, en quadrilles ( square dances). D’Irlande, de Nouvelle Angleterre, de France. l’après midi ; Stage danses : Contra dances pour être au top le soir Ouvert à tous. Il suffit de savoir marcher. accueil 13h30 – début 14 h jusqu’à 17h 30 part : 10€ pour adhérents – 12 € pour les non adhérents inscriptions au 04.50.78.47.41 ou stephaneroger19@orange.fr Tout ça à la salle des fête de Servoz en Haute Savoie *source : événement [bal folk et contra dances](https://agendatrad.org/e/36293) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

