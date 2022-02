Bal folk Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch,Badonviller (54)

Bal folk Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch,Badonviller (54), 12 mars 2022, . Bal folk

Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch, Badonviller (54), le samedi 12 mars à 20:30

Les musiciens de Free folk quartet vous proposent un répertoire original avec une attention particulière aux danseurs de musiques traditionnelles. A écouter et à danser. *source : événement [Bal folk](https://agendatrad.org/e/35636) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 euros

avec Free Folk Quartet Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch,Badonviller (54) 4, Rue du Maréchal Foch Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch, 54540 Badonviller, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T00:30:00

Détails Autres Lieu Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch,Badonviller (54) Adresse 4, Rue du Maréchal Foch Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch, 54540 Badonviller, France lieuville Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch,Badonviller (54)

Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch,Badonviller (54) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//