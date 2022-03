Bal folk Espace associatif l’Atrium,Gilly-sur-Isère (73)

Espace associatif l’Atrium, Gilly-sur-Isère (73), le samedi 30 avril à 20:30

C’est notre bal de Printemps ! Venez nombreux écouter et danser sur les morceaux de nos 3 groupes : Duo Fermé – Exibard / Les Maritournelles & Lui/ BALàQuat’ Nos Dahus vous accueillent dès 20h30 et vous proposent des réjouissances sucrées et de quoi vous désaltérer ! *source : événement [Bal folk](https://agendatrad.org/e/36041) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 €

avec BALàquat’, Duo Fermé-exibard et Les Maritournelles & Lui Espace associatif l’Atrium,Gilly-sur-Isère (73) Espace associatif l’Atrium, 73200 Gilly-sur-Isère, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T01:00:00

