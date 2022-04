BAL FOLK EN SOUTIEN À L’UKRAINE Socourt Socourt Catégories d’évènement: Socourt

Socourt Vosges Socourt Entrez dans la dans à la salle polyvalente (foyer rural) de Socourt ! Bal folk avec la Ronde Vosgienne. Pour écouter ou pour danser, venez soutenir l’Ukraine. Une collecte de jouets de 4 à 12 ans y est aussi organisée. L’intégralité des recettes (entrée + boisson) sera remise avec les jouets à la Croix-Rouge. jean-luc.martinet0713@orange.fr +33 6 03 16 16 50 pixabay

