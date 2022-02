Bal folk Duo Tanghe Coudroy au Parquet de Bal Parquet de Bal – Ferme de la Harpe,Rennes (35)

Parquet de Bal – Ferme de la Harpe, Rennes (35), le vendredi 11 mars à 21:00

Bal Folk avec le Duo Tanghe Coudroy Des mixers, des danses de couples, des bourrées, une pincée de suédois, un soupçon de Haute-Bretagne, et bien d’autres danses pour se régaler toute la soirée ! Réservation fortement conseillée : Informations : compagnietakatom@gmail.com Page du duo : https://www.martincoudroy.com/duo-tanghe-coudroy.html *source : événement [Bal folk Duo Tanghe Coudroy au Parquet de Bal](https://agendatrad.org/e/35438) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Duo Tanghe Coudroy
Parquet de Bal – Ferme de la Harpe,Rennes (35)
70, Avenue Charles et Raymonde Tillon

