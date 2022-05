Bal Folk du Solstice d’été Le Bourg,Bréry (39), 18 juin 2022, .

Après l’annulation du réveillon à Domblans, nous sommes heureux de programmer une soirée avec nos célèbres groupes de danses Folk **Tradirrationnel et Les Poules à Facettes** le samedi **18 juin 2022** à la salle des Fêtes de **Bréry**, au nord de **Lons Le Saunier.** **Tradirrationnel,** c’est l’histoire d’une amitié éternelle. En 2 décénnies, les visages ont changé, mais la musique et la joie, elles, n’ont pas pris une ride. ils jouent des airs populaires, compréhensibles et accessibles à toutes et à tous (cercles circassiens, chapeloises, valses et polkas collectives, ainsi que des danses de couples : valses, mazurkas, scottishs, bourrées…) Suivra un **Bal Bressan**, par les 3 “loustics” des **Poules à Facettes**, avec rigodons et chapelets remis au goût du Folk actuel. Les airs mélancoliques ou endiablés vont vous donner des fourmis dans les pieds… Pas d’inquiétude, **Fred Sonnery** explique les danses insolites.. Venez nombreux savourer leurs merveilleuses musiques. Un **stage de danse connectée** vous est proposé **à l’Espace Mouillères de Lons le Saunier** de 15h à 18 pour 15 ou 12€. Facebook : Alonsenfolk *source : événement [Bal Folk du Solstice d’été](https://agendatrad.org/e/36280) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Alonsenfolk

