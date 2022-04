Bal Folk du S’Narreschiff Salle des Fêtes Milius,Illkirch-Graffenstaden (67), 14 mai 2022, .

Bal Folk du S’Narreschiff

Salle des Fêtes Milius, Illkirch-Graffenstaden (67), le samedi 14 mai à 20:30

**Bal Folk du S’Narreschiff** le **samedi 14 mai 2022**à la Salle des Fêtes, Milius158, route de LyonILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67400)(à côté de l’arrêt de tramway ligne A “Illkirch Graffenstaden”) avec les groupes: **GALAAD**Réunis pour partager leur passion des musiques et danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs, les 3 musiciens de GALAAD aiment les associations insolites et mêlent souvent le répertoire celtique à d’autres traditions musicales d’Europe. Les arrangements du groupe invitent à la découverte d’un univers sonore tout à fait original, empreint à la fois de douceur et d’énergie, propice à la danse. Alain: bouzouki, guitare portugaiseHuguette: violon, quinton, chantMichel: concertina, accordéon diatonique et le **Duo BROTTO-MILLERET**Les deux accordéonistes les plus groovy de la scène trad. européenne réunis pour le plus grand plaisir de nos oreilles et de nos pieds… Leur exceptionnelle expérience du bal folk nous promet un grand moment de danse pour toutes et tous ! Cyrille BROTTO : accordéon diatoniqueStéphane MILLERET : accordéon diatonique [https://www.mustradem.com/…/la-maison/duo-brotto-milleret](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mustradem.com%2Fspectacles%2Fla-maison%2Fduo-brotto-milleret%3Ffbclid%3DIwAR2YD70gNzOuGHoEP69onpc3umbN9dPKAQtlrPBaz_hmhfiCaDZy8SUCET8&h=AT2CC5–hLLDO_7qeAsjhx_IKAG2NZfqbfu_J0taFGhf-Ns1h-dPZgsnqMPlezWhNoGWBiijbQcBriB_L72cbYh4-dhLs3eWzMkvnp9DvtTmRsI3KSMUVnNRGhUyPtdFOUc&__tn__=q&c%5B0%5D=AT11FqrkLFXPQRGbT3wv8vGP9myJONfJUnwDM2odSWSblzeo_TLimSQArSYEnLOnlB0JUJW368-ryJlT2JTQgPmkrB20hMPnK8zDDpIZI69GjACHOF0b-5X5eNyNaaJQ4q8MFjT892uYrp55AH_7XTo_) Prix : 12€/8€ (réduit) site: [http://snarreschiff.fr/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsnarreschiff.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0LTZfnOzbN9v6jAfzVbMVF03YS-f0CqFkbw_GWHLJ4wzkguuCI1_p-fnQ&h=AT3K36JZboIna7vAkmjH7Vv8xjIi_GhVRhYy9ETdTt2MzKjNIrwAKWxUHSneDdH-Fang5aLBtMK27-a8fUXu6hRSEHO8xrWbOILcfzGuQg-bqfeHM9U_ebrQ0uXdnuaSpyk&__tn__=q&c%5B0%5D=AT11FqrkLFXPQRGbT3wv8vGP9myJONfJUnwDM2odSWSblzeo_TLimSQArSYEnLOnlB0JUJW368-ryJlT2JTQgPmkrB20hMPnK8zDDpIZI69GjACHOF0b-5X5eNyNaaJQ4q8MFjT892uYrp55AH_7XTo_)ou facebook[https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/](https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/?__cft__%5B0%5D=AZU6Cz0ahw0cdTQjJFhBY6s9mgCCMhXyNmx31DhH0MEOStox_k0klt0y543MpOYxetNcNTcd9KbW2kKLIS4L1JFqk6-waYmQE-R0epKUNjNv2GxZed02EtAXMJoP2VK1IUM&__tn__=q)*source : événement [Bal Folk du S’Narreschiff](https://agendatrad.org/e/36325) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€ / 8€ / gratuit -12ans

avec Duo Brotto – Milleret et Galaad

Salle des Fêtes Milius,Illkirch-Graffenstaden (67) 158, Route de Lyon Salle des Fêtes Milius, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T00:30:00