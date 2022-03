Bal Folk du S’Narreschiff Salle des Fêtes Milius,Illkirch-Graffenstaden (67), 2 avril 2022, .

Bal Folk du S’Narreschiff

Salle des Fêtes Milius, Illkirch-Graffenstaden (67), le samedi 2 avril à 20:30

Bal Folk du S’Narreschiffle samedi 2 avril 2022 à la Salle des Fêtes, Milius158, route de LyonILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67400)(à côté de l’arrêt de tramway ligne A “Illkirch Graffenstaden”) avec les groupes: BERNY TRAD SCHOOL“Berny Trad School” est un quartet de musique à danser. Pierre, Victor et Tonin se sont rencontrés au café Bayard, tenu par le fameux “Berny”. Les 3 compères viendront plusieurs fois par semaine fréquenter les bancs de cette “école” populaire ou tout les sujets sont évoqués : Jazz, chanson française, Blues, Rock, Musiques trad (Centre-France,Irlande, …)Après deux ans à parcourir la France pour jouer en bals, le trio devient quartetsuite à l’arrivée de Camille Millet au chant.En juin 2018, nous avons enregistré notre premier album, “Belles Villes”. Il traduitmusicalement ces expériences partagées, tant entre nous qu’avec les danseurs. Il est également un hommage à Grenoble, ville de nos débuts mais également à Rennes et Strasbourg, où nous sommes désormais installés.Nous voulions pour cet album une musique traditionnelle urbaine enrichie de nombreuses influences et au carrefour des cultures qui nous façonnent. Pierre Banwart : concertinaVictor Schoenfelder : cornemuses, whistlesCamille Millet : chantTonin Jégou : guitare [https://www.youtube.com/watch?v=xIkAZaXyoqo](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxIkAZaXyoqo%26fbclid%3DIwAR27a0s3WBoSOHqCNOeZbq11ciY-ZrUysQRLzVtW4YaQDnzhOe8UhGXgJOU&h=AT1bbzm4T1pKCXSptbdy27H57qgA09-SApusg8FwQfzUZoq4bvvcJlx5Cxx2pDvKMIlLDcDEvbQ212CGmCAHK4bbVV5dX-EJokIKqN7XvgEf2gtnjiy1VhwjnWd1Q7ig-1E&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1ih-UmNL8lXc1XenYA-lPwotFTuFdONX-G1YXj9EBeyOWg4T8XJHgRGlVLYaka-2bO93r7XKFnHVUahFvtIXYTfXG5JUrpA-TU5FwW8to9wA5csyOftHN4qu5i2Olzbk17vZTX97slOf-3j4aY5LoLVnlCZtaDBd2U-XjfW275drw4iw)[https://www.facebook.com/BernyTradSchool](https://www.facebook.com/BernyTradSchool?__cft__%5B0%5D=AZXVPqbViuQlLiWVEwyPPA5tKvomvy7q1f0LivQiDOR_fPlwyvtehlAIi_y46Kjv4GNSgNTIN4K0cuIXVMdOKMstDWYnDO8a2_ejB1dQJ6fEAcjBXBSLKTBnMqczRRjOj08yWMXbx8Fyq2s0X2OUELs30am7uEL7sAF5PyigzE20jg&__tn__=q)et DUO VARGOZGuillaume et Robin Vargoz, deux frères, ont créé le Duo Vargoz il y a 5 ans au sein de la Compagnie du Rigodon dans les Hautes-Alpes. Dans ce duo ils proposent des musiques de montagnes : Alpes du sud, Auvergne, Appalaches.L’harmonica et le violon sont deux instruments populaires porteurs d’histoires et d’imaginaires. En jouant des airs patinés par le temps, ce duo cherche avec une énergie commune, sa propre liberté de jeu et une complicité avec les danseurs.Un tout nouveau CD viens de sortir ! Guillaume Vargoz : harmonicasRobin Vargoz : violon, alto, voix, pieds [https://www.youtube.com/watch?v=1zFcJw_rfzo](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1zFcJw_rfzo%26fbclid%3DIwAR3zYjQkQqubKcniBdAd3XD5fhqbtC3z3fEexjNjYVreIKgHodPeeG96m5Y&h=AT3ZT8_ST6l2QwCpJRxMxw6MB5154-bX3Kq3sVERPw2LxBmy3urKsHIxUALz75BNKut2DGZtVDqCFlwtc5luARQkeZRyENDRybaOisUXRyMF98GgxE7j_hpmA7k6f3pusN0&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1ih-UmNL8lXc1XenYA-lPwotFTuFdONX-G1YXj9EBeyOWg4T8XJHgRGlVLYaka-2bO93r7XKFnHVUahFvtIXYTfXG5JUrpA-TU5FwW8to9wA5csyOftHN4qu5i2Olzbk17vZTX97slOf-3j4aY5LoLVnlCZtaDBd2U-XjfW275drw4iw) Prix : 12€/8€ (réduit)site: [http://snarreschiff.fr/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsnarreschiff.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1BeW1kNCyp4Snp-lgwmRAHpnGyNxuR2XGqmPD1I5WVmLSDvgO9ZWgHuw0&h=AT1Lh-2XEWEgdEa58ZA8R8fe0nrQ-tKGuT5regrlA90Uql6pmU8_UjOvJVamZ_fjfpot90DNwUHA7d-3zwElakq3Wb-cG2MEnum9fkHThLTkC1sckPVhL3XB7G3RqKWi7tw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1ih-UmNL8lXc1XenYA-lPwotFTuFdONX-G1YXj9EBeyOWg4T8XJHgRGlVLYaka-2bO93r7XKFnHVUahFvtIXYTfXG5JUrpA-TU5FwW8to9wA5csyOftHN4qu5i2Olzbk17vZTX97slOf-3j4aY5LoLVnlCZtaDBd2U-XjfW275drw4iw)ou facebook[https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/](https://www.facebook.com/SNarreschiff-391790617592384/?__cft__%5B0%5D=AZXVPqbViuQlLiWVEwyPPA5tKvomvy7q1f0LivQiDOR_fPlwyvtehlAIi_y46Kjv4GNSgNTIN4K0cuIXVMdOKMstDWYnDO8a2_ejB1dQJ6fEAcjBXBSLKTBnMqczRRjOj08yWMXbx8Fyq2s0X2OUELs30am7uEL7sAF5PyigzE20jg&__tn__=q)STAGE de danse RIGODON avec le Duo Vargoz de 14h00 à 17h00Tous les détails et inscriptions ici: [https://snarreschiff.fr/apprendre/danses](https://snarreschiff.fr/apprendre/danses?fbclid=IwAR08Xb42CDprAk6ydWX9ic0mdCL2ZyLgka5ORYGFYkxFmcr1JNH3rxQcO7k) *source : événement [Bal Folk du S’Narreschiff](https://agendatrad.org/e/35896) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€ / 8€ / gratuit -12ans

avec Berny Trad School et duo Vargoz

Salle des Fêtes Milius,Illkirch-Graffenstaden (67) 158, Route de Lyon



