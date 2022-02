Bal Folk du Karnaval Humanitaire Campus de la Doua,Villeurbanne (69), 26 mars 2022, .

Après 2 années d’abscence le Karnaval Humanitaire revient ! Sur le thème du printemps et du renouveau, le festival se cloturera par un grand bal folk ! Une soirée sous le signe de la danse, ouverte aux non initiés comme aux habitués. Le bal s’ouvrira à 19h30 et commencera avec une petite initiation. Il sera possible de se restaurer sur place avec de la nourriture bio et locale à petit prix. Le chapiteau s’animera toute la soirée au rythme des groupes de folk traditionnel mais également d’electrofolk pour clôturer la soirée. Le site du Karna c’est un chapiteau qui prend vie mais également une buvette conviviale, et RLK qui vous réserve des surprises. **Infos pratiques :** Horaires : 19h30-1h00 Tarif : Prix libre *4€ prix d’équilibre* *8€ prix soutien* plus d’infos sur **Programme :** ### DUO ARIZONÀ​ Né d’une envie de s’inventer dans le paysage des musiques traditionnelles, le duo Arizonà puise son inspiration dans les répertoires de bals et les collectages. L’occitan et le français s’y croisent pour filer ensemble un répertoire qui s’écoute et se danse. On se laisse volontiers transporter dans cet univers intimiste et épuré. Arizonà, c’est : **Maëllis Daubercies Abril** : Accordéon diatonique et voix **Morgane Darnaud** : Violon et voix ### PLUME​ Le groupe nous embarque dans un voyage envoûtant au rythme de l’archet furieux du erhu (violon traditionnel chinois) et des riffs indomptables de la guitare. En coulisse, les lames de fond déroulées par la guimbarde et les ponctuations énergétiques du didgeridoo s’accordent aux douces mélodies de l’accordéon. Une puissance originale, un timbre caractéristique et une cohésion singulière émanent de ce trio atypique à l’enthousiasme débordant, qui garde la pulse des musiques populaires comme horizon et l’improvisation comme ligne de fuite. Plume, c’est : **Aymerick Tron Alvarez**, Accordéon chromatique, guitares, looper **Li’Ang Zhao**, Erhu (violon chinois) **Jérémie Bonamant Teboul**, Accordéon diatonique, didgeridoo, guimbardes, shruti box, ttun-ttun, tubes et flutes harmoniques ### ELEKTRUKA​ Techno basque, house celtique, dub bulgare ou encore bourrées d’auvergne à la sauce psy-trance, c’est le genre de mélange que Elektruka propose. Un mix electro-folk qui fera vibrer parquets de danse et discothèques ! *source : événement [Bal Folk du Karnaval Humanitaire](https://agendatrad.org/e/35524) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

