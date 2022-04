Bal Folk du 3ème Dimanche – Ornacieux Parquet de la Confrérie,Ornacieux (38)

Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38), le dimanche 15 mai à 14:00

Notre traditionnel bal folk trad du 3ème dimanche, animé par une scène ouverte sans inscription. Il succèdera à l’atelier “danses d’Israel” qui aura eu lieu le matin de 10 h à midi (voir annonce séparée) *source : événement [Bal Folk du 3ème Dimanche – Ornacieux](https://agendatrad.org/e/36464) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00

