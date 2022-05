BAL FOLK DRY + TRIO MJC Madecourt Madecourt Catégories d’évènement: 88270

Madecourt

BAL FOLK DRY + TRIO MJC
La Machinchoserie : l'atelier l'homme debout
326 Grand Rue
Madecourt

2022-09-10

Madecourt 88270 Bal Folk Dry + Trio MJC

Buvette et petite restauration

Organisé par la machinchoserie.

Pour les soirées ouverture des portes 1h avant.

Tarifs: 10€ à partir de 15 ans, 1€ pour les enfants

Réservation recommandée: lamachinchoserie@gmail.com La machinchoserie

La Machinchoserie : l'atelier l'homme debout
326 Grand Rue
Madecourt

