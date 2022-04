Bal Folk Donné après inscription,Saint-Bénézet (30)

Réservation nécessaire en suivant le lien 13h30-16h Initiation (mazurka, scottisch) 16h-17h Pause/Goûter 17h/19h DIATAO (Tao Dumur à l’accordéon diatonique) 19h-20h Scène ouverte : amenez vos instruments ! *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/36215) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T21:00:00

