Bal folk des Jeunes de Chantier à Balazuc

Place de L'eglise, Balazuc (07), le samedi 6 août à 19:00

Comme chaque été les jeunes du chantier du Viel Audon organisent un bal folk sur la place de l’église de Balazuc pour faire danser ensemble, touristes, habitant•e•s et jeunes de chantier ! Cette année ce seront les groupes du Mange-Bal et de Youk-Trio qui nous rappelleront quelques pas de folk avant de nous faire bouger jusqu’à minuit ! Novices ou confirmé•e•s, soyez les bienvenu•e•s pour des danses endiablées sur la place de l’église, rendez-vous à 19h le samedi 6 août ! Entrée à prix libre – Buvette & petite restauration sur place *source : événement [Bal folk des Jeunes de Chantier à Balazuc ](https://agendatrad.org/e/36514) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Le Mange Bal et YouK trio

2022-08-06T19:00:00 2022-08-06T23:00:00

