**”J’emmène danser mes parents !”** **avec Gabriel Lenoir et La Cuivraille** 250 enfants du Plan Musique Danse Théâtre ont travaillé toute l’année avec l’artiste Gabriel Lenoir. Ils ont appris des danses et invitent leurs familles et amis à danser ! Plus d’infos sur l’artiste : [http://www.gabriel-lenoir.fr/](http://www.gabriel-lenoir.fr/) [http://www.gabriel-lenoir.fr/groupes/lacuivraille.php](http://www.gabriel-lenoir.fr/groupes/lacuivraille.php)

Entrée gratuite sur réservation

Dans le cadre du Festival Mom’Art en juin Bistrot de Saint-So gare saint sauveur Lille Lille-Centre Nord

