2022-08-12 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-14 Retrouvez, chaque soir à 18h30, les musiciens invités par le festival à l’animation d’un bal dédié aux enfants et aux familles.



Animation musicale :

Vendredi 12/08 : Cire tes souliers

Samedi 13/08 : Pascale Aymes

Dimanche 14/08 : Cazellots Pendant le Festi’folk, les minots aussi ont leur bal folk ! Retrouvez, chaque soir à 18h30, les musiciens invités par le festival à l’animation d’un bal dédié aux enfants et aux familles.



