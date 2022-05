Bal folk de remise en jambes Salle polyvalente Camille Claudel,Cheillé (37)

L’association AD LIBITUM de CHEILLÉ organise son bal de ”remise en jambes ” le 7 mai à 20h30 à la salle polyvalente de CHEILLÉ ( La Chapelle Saint Blaise ) Venez danser avec nos 2 groupes de la soirée : AKWABA-JIG et LE PETIT COMMERCE *source : événement [Bal folk de remise en jambes ](https://agendatrad.org/e/36257) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 et 5 euros

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T00:30:00

