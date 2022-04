Bal folk de printemps Salle du Garbet,Oust (09), 29 avril 2022, .

Bal folk de printemps

Salle du Garbet, Oust (09), le vendredi 29 avril à 20:00

**20h : initiation aux danses** **21h : début du bal** **Z’Bal (Sylvie Frechou Solo)** C’est un z’accordéon, un point c’est tout. Qui tricote des mélodies sorties du sac à malice des promenades et des rencontres. Le tout se danse, bien sûr, ça souffle l’énergie dans les pattes, mais il faudra tendre l’oreille aussi! FB : [https://www.facebook.com/SYLVIE.ZBAL](https://www.facebook.com/SYLVIE.ZBAL/?__cft__%5B0%5D=AZU4PwfuJC_PTRjh1RAsxuGXjoThEZ7B541oPIjwq-tFnMurlMaEH2nf5TEFPI2AVDH7r_xJKNekplc4Fkj2oYdxDCw4ZwMAWznjg43uScJqfBLj4-NXzTepu3yFLz6PxG0TrtH1ERAzxsS8uGL_Cm8j&__tn__=q)du son : **Le Bal Bouclette : Michaël Bourry en Solo** Un bal trad. au répertoire varié et ancré en territoire Gascon. (agrémenté de quelques compositions) dans une constante authenticité et communication entre musiciens et danseurs.Fort d’un travail d’imprégnation, de recherche et de pratique, Michaël vous propose un bal dynamique, empreint de traditions où la créativité trouve sa place avec respect et harmonie, toujours en étroite relation avec vous, chers danseurs ! A l’aide d’une pédale de boucle à effet direct (pas de sons pré-enregistrés), le bal progresse au son du violon, du chant et même des pieds parfois accompagné par la guitare. Les danses trad. du sud-ouest sont bien évidemment au programme, et une intrusion en Auvergne/Limousin est possible ! **Alain Merle Solo** Le Merle, sur ses bretelles perché, tenait en ses ailes un soufflet ….Maîtres danseurs, par ce siffle allégé, se mirent à virevolter d’un pas endiablé …. 3 solos mais aussi des duos et trios, pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit ! Suivi d’un bœuf *source : événement [Bal folk de printemps](https://agendatrad.org/e/36099) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Alain Merle Solo, Le Bal Bouclette – Michaël Bourry en Solo et Z’Bal (Sylvie Frechou Solo)

Salle du Garbet,Oust (09) 291, Route d’Aulus Salle du Garbet, 09140 Oust, France



2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T02:00:00