espace culturel, Rombas (57), le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

La salle Europa n’étant pas disponible, c’est à nouveau dans la très belle salle de l’Espace Culturel de ROMBAS que le GROUPE SANS GAIN organisera son traditionnel bal de Noël. Cette année les invités seront GALADRIEL et D’ICI ET D’AILLEURS, deux groupes amis qui ont accepté de participer à la fête. Evidemment, le Père Noël sera également de la partie, avec sa hotte bien garnie qu’il partagera avec le public par tirage au sort à partir des billets d’entrée. Il est possible de réserver au 06 87 21 03 74 ou par mail (jmilion@laposte.net) dernière minute : le bal est reporté au 29 janvier avec le même programme : ce sera toujours un bal de NOËL avec réservation fortement conseillée. *source : événement [bal folk de Noël reporté](https://agendatrad.org/e/34870) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12€

12€

avec D'Ici et d'Ailleurs, Galadriel et Groupe sans gain
espace culturel,Rombas (57)
place de l'hôtel de ville
57120 Rombas, France

