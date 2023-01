BAL FOLK de La Virevolte Tracy-le-Mont, 4 février 2023, Tracy-le-Mont .

BAL FOLK de La Virevolte

587 Rue Roger Salengro Tracy-le-Mont 60170

2023-02-04 – 2023-02-04

Tracy-le-Mont

60170

Avec :

– Les élèves de l’Atelier Musical de l’Oise qui feront l’ouverture du bal

– Air de Famille (Chants et Danses de France – Soissons)

– Philippe Plard

laissez-vous entraîner dans le tourbillon des scottish, mazurka, cercle circassien, valse, gigue, bourrée, branle, polka … la musique traditionnelle s’offre à vous.

Même si vous ne savez pas danser vous pouvez participer, toutes les danses sont expliquées. Les musiciens adaptent leur répertoire au public, au moment et au lieu afin que musiques et danses s’entremêlent et deviennent un pur moment de plaisir partagé.

Soyez curieux, venez nombreux voir comment cela se passe, l’ambiance devient vite joyeuse !

Buvette et petite restauration (dont la fameuse soupe faite sur place ;) !)

la-virevolte@hotmail.fr https://la-virevolte.wixsite.com/la-virevolte

