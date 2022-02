Bal Folk de la Saint Patrick Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud,Saint-Pierre-la-Palud (69)

Bal Folk de la Saint Patrick Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud,Saint-Pierre-la-Palud (69), 17 mars 2022, . Bal Folk de la Saint Patrick

Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud, Saint-Pierre-la-Palud (69), le jeudi 17 mars à 20:00

Les Zanims St Pierroises organisent cette année un bal folk pour féter en musique la Saint Patrick ! Il s’agit tout simplement du tout premier Bal Folk de l’histoire de la commune :) Il aura lieu à la salle des Fêtes de St Pierre La Palud et sera animé par le Groupe Chap Trad (MJC de Chaponost). L’entrée sera gratuite et des bières ainsi que des boissons sans alcool seront proposées à la buvette. Venez nombreux fêter la St Patrick avec nous !! Note : Pass Vaccinal Obligatoire Plus d’informations sur Chap Trad : Plus d’informations sur les Zanims St Pierroises : *source : événement [Bal Folk de la Saint Patrick](https://agendatrad.org/e/35337) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

0

avec Chaptrad Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud,Saint-Pierre-la-Palud (69) 21, Rue des Roches Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud, 69210 Saint-Pierre-la-Palud, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T00:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud,Saint-Pierre-la-Palud (69) Adresse 21, Rue des Roches Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud, 69210 Saint-Pierre-la-Palud, France lieuville Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud,Saint-Pierre-la-Palud (69)

Salle des fêtes de Saint Pierre La Palud,Saint-Pierre-la-Palud (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//