Voreppe Voreppe Isère, Voreppe Bal folk de la MJC ! Voreppe Voreppe Catégories d’évènement: Isère

Voreppe

Bal folk de la MJC ! Voreppe, 19 novembre 2021, Voreppe. Bal folk de la MJC ! Salle de l’Arrosoir 519, Rue de Nardan Voreppe

2021-11-19 21:00:00 21:00:00 – 2021-11-19 23:59:00 23:59:00 Salle de l’Arrosoir 519, Rue de Nardan

Voreppe Isère Voreppe EUR 10 10 La MJC de Voreppe organise son bal folk ! Si vous êtes débutant ou si vous avez oublié certains pas, pas de panique ! Un animateur de danse sera présent ! accueil@mjc-voreppe.fr +33 4 76 50 08 83 https://mjc-voreppe.fr/2021/10/bal-folk-2021/ Salle de l’Arrosoir 519, Rue de Nardan Voreppe

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voreppe Autres Lieu Voreppe Adresse Salle de l'Arrosoir 519, Rue de Nardan Ville Voreppe lieuville Salle de l'Arrosoir 519, Rue de Nardan Voreppe