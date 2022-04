BAL FOLK & CONTRA DANCES – Irlande – Nouvelle-Angleterre – France Servoz Servoz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

BAL FOLK & CONTRA DANCES – Irlande – Nouvelle-Angleterre – France
Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles
142 rue de l'église
Servoz

2022-05-07

Servoz Haute-Savoie Servoz EUR 10 12 Danses collectives, en lignes, en cercles, en mixers, en quadrilles (square dances) en couples … Accessibles à tous. Les figures sont annoncées pour guider les danseurs tous ensemble dans la danse. Animé par Stéphane & groupes SLIABH et J’ATTENDSVEILLE stephaneroger19@orange.fr +33 4 50 78 47 41 Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz

