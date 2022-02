Bal folk – Concert dansant à Andouillé Salle des fêtes d’Andouillé,Andouillé (53)

Bal folk – Concert dansant à Andouillé Salle des fêtes d’Andouillé,Andouillé (53), 30 avril 2022, . Bal folk – Concert dansant à Andouillé

Salle des fêtes d’Andouillé, Andouillé (53), le samedi 30 avril à 18:00

Pour ses 10 ans, l’AMAP du Bon Plant vous propose un bal trad-concert dansant avec : – [Duo D’aviau](https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/6921/) (Mayenne/Loire-Atlantique) – [Stuveu](https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/3418/Stuveu) (Sarthe) *![](https://reseau-lecture.cc-montdesavaloirs.fr/agenda/76-concert-du-groupe-le-duo-d-aviau-voix-de-l-ouest)![](https://www.albumtrad.com/fr/stuveu/00447-ghumar.xhtml)* Programme : – **18h : Stage d’initiation à la danse folk** par Stuveu (réservation au 06.87.93.27.54, 3€) – **19h30 : Apéro-chanté** avec la [Brigade d’Intervention Mainiaute](https://soundcloud.com/user-746658598-243415777/sets/brigade-dintervention-mainiote-1?si=efc8a5a455a44846a18d2c109db4723d) de l'[APOM (Association pour le Patrimoine Oral en Mayenne)](https://www.facebook.com/APOMayenne) *[Planches apéro sur place & points de restauration à proximité]* – **21h : Bal folk-Concert dansant** Réservation : amapdubonplant@gmail.com ou 06.87.93.27.54 *source : événement [Bal folk – Concert dansant à Andouillé](https://agendatrad.org/e/34814) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7€

avec Duo D’aviau et Stuveu Salle des fêtes d’Andouillé,Andouillé (53) 49, Rue Emmanuel Dufourd Salle des fêtes d’Andouillé, 53240 Andouillé, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T23:30:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes d'Andouillé,Andouillé (53) Adresse 49, Rue Emmanuel Dufourd Salle des fêtes d'Andouillé, 53240 Andouillé, France lieuville Salle des fêtes d'Andouillé,Andouillé (53)

Salle des fêtes d'Andouillé,Andouillé (53) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//