Bal Folk Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Bal Folk Châteauneuf-de-Galaure, 20 mai 2022, Châteauneuf-de-Galaure. Bal Folk Châteauneuf-de-Galaure

2022-05-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-20

Châteauneuf-de-Galaure Drôme Châteauneuf-de-Galaure EUR 10 10 Venez passer un bon moment en famille ou entre amis avec le groupe Les chaussettes raides au profit du peuple ukrainien. Buvette et petite restauration sur place. scgalaure@gmail.com +33 6 85 85 56 75 Châteauneuf-de-Galaure

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-de-Galaure Adresse Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville Châteauneuf-de-Galaure Departement Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-de-galaure/

Bal Folk Châteauneuf-de-Galaure 2022-05-20 was last modified: by Bal Folk Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure 20 mai 2022 Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Drôme