Bal Folk Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Seine-Maritime

Bal Folk Centre culturel Simone Signoret, 5 mars 2022, Amfreville-la-Mi-Voie. Bal Folk

Centre culturel Simone Signoret, le samedi 5 mars à 21:00

Soirée dansante de 21h à minuit, organisée par l’association Galaor, en partenariat avec la ville d’Amfreville la Mivoie. Buvette sur place.

Entrée : 12 € / gratuit -12 ans.

Rémi GEFFROY ODYSSEUS Première partie : BALADIZIAC Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T23:30:00

