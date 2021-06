Bal folk Caen, 20 août 2021-20 août 2021, Caen.

Bal folk 2021-08-20 22:30:00 22:30:00 – 2021-08-20 Parc Claude-Decaen Avenue Capitaine Georges Guynemer

Caen Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie La boîte à bois propose un bal participatif.

À l’invitation d’Éclat(s) de Rue et avec la complicité de la Compagnie Le Doux Supplice, nous fêterons nos vingt-cinq ans en vous proposant de découvrir des danses d’un peu partout en Europe et pourquoi pas d’un peu plus loin ! À la fin de la représentation d’ »En attendant le grand soir », véritable appel à la danse, que vous soyez danseur chevronné ou parfait débutant, vous aurez des fourmis dans les jambes. Alors, venez nous rejoindre sur le parquet et laissez vous entraîner ! Et swingue la bacaisse dans l’coin d’la Boîte à Bois…Tout public

Crédit photo: Pascal Bar

