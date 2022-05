Bal folk breton à l’Usine de la Redonne 712,Route du Flayosquet,Flayosc (83)

### Bal folk breton à l’Usine de la Redonne C’est le samedi 28 mai 2022 que l’on vous donne RDV à l’Usine de la Redonne pour un bal folk breton avec les [Gouëlands](https://www.facebook.com/gouelands/) et le duo Nadine & Jean-Charles. – 18H00 Inisitiation aux danses bretonnes (PAF A venir) – 19H30 Repas partagé – 20H30 Bal folk (PAF A venir) Réservation & info à culture.redonne@free.frou sur [http://www.usinedelaredonne.org/](http://www.usinedelaredonne.org/?fbclid=IwAR09VjYckzq4tpWEejYZBQpoFpZ92qYEri-6zmaF2-KkJljGUA18C-uFOvM) *source : événement [Bal folk breton à l’Usine de la Redonne](https://agendatrad.org/e/36574) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

