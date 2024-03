Bal folk Brasserie Archimalt, Saint-Alban-Leysse (73) Saint-Alban-Leysse, samedi 29 juin 2024.

Bal folk avec BALANCEZ VOS AMES Samedi 29 juin, 19h00 Brasserie Archimalt, Saint-Alban-Leysse (73) libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T19:00:00+02:00 – 2024-06-29T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-29T19:00:00+02:00 – 2024-06-29T23:30:00+02:00

ARCHIMALT

Petit Restaurant / Brasserie Artisanale / Bar à bières

organise un bal folk animé par le duo BALANCEZ VOS AMES !

Prix libre.

Samedi 29 juin dès 19h.

Le duo BALANCEZ VOS AMES ! emprunte et explore des airs qui évoquent un monde musical alpin peu connu : le répertoire des violoneux savoyards. Les musiciens se basent essentiellement sur des collectages qu’ils cherchent à mettre en valeur. Envisageant ce matériau comme malléable, ils le mêlent à leurs idées et inspirations musicales pour lui donner une vie nouvelle, avec leurs violons et en explorant d’autres sources sonores, instruments existants ou imaginés, traditionnels ou plus contemporains. D’autres traditions de violoneux ne sont pas exclues, avec des allusions à la Scandinavie, au Panama…

Nous retrouver sur le site du CMTRA :

https://cmtra.org/les-acteurs/artistes/1055/Balancezvosames

Nous écouter sur Bandcamp :

https://balancezvosames.bandcamp.com

Avec Olivier Geay & Marina Miollany

Courriel : balancezvosames@zaclys.net

Tél : 06 77 74 78 40

Brasserie Archimalt, Saint-Alban-Leysse (73) 95, Rue de Bolliet

Brasserie Archimalt, 73230 Saint-Alban-Leysse, France Saint-Alban-Leysse 73230 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

baltrad balfolk