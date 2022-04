Bal folk avec Zef Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac,Avignon (84)

***Bal FOLK – Vendredi 15 Avril avec Zef*** ***Lieu** – Domaine viticole Saint Pierre d’Escarvaillac – [Chemin de Saint-Pierre, 84140 Avignon](https://baldespasamoureux.us4.list-manage.com/track/click?u=cec09dca1bf1ebbb2198bcdb7&id=6f06b06f68&e=d0ee45cd2c)* ***19h30** – Repas partagé****20h30** – Initiation aux danses****21h – BAL FOLK (jauge 140 personnes, sans inscription)*** ![](https://ci5.googleusercontent.com/proxy/GWCl_8GPkvDhoFlW6zDcvuFZQKFLAFEokw1ZzI0fwkMmG6eaMfmIjf8dkwIDI1tQ8Fqp2aWIdaY2YDbcQA3qWxMqsLR35su1N86Rync2CxP_YHnQZCmFWV0_ZCqtsLvBUzFijXIYnB9e7Vnuv7ZzvA7QPq9efw=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/cec09dca1bf1ebbb2198bcdb7/images/055e4fbe-1399-05ae-fd8f-8d51cc9f65c7.jpg) **Zef** joue avec les univers, se joue des univers, seul compte l’engagement, l’entièreté du geste, la spontanéité autant que la présence.La somme d’une quantité de petits riens et de grands combats, des espérances crues et d’un regard sans concessions sur le monde.La musique est un chemin que l’on parcours ensemble, le disque est la borne qui marque ce chemin. ***Baltazar Montanaro** – VIOLON**Laurent Geoffroy** – ACCORDÉON**Jean-Michel Martineau** – BASSE**Damien Dulau** – GUITARES**Aurelien Claranbaux** – ACCORDÉON*[*https://zeffeurs.cabreretsprod.com/zef/*](https://baldespasamoureux.us4.list-manage.com/track/click?u=cec09dca1bf1ebbb2198bcdb7&id=63ed7077eb&e=d0ee45cd2c) ***Tarif** – 10€ + 2€ d’adhésion à l’association “Bal des Pas Amoureux” – valable de septembre 2021 à 2022**14 / 17 ans** : 5€ + 1€ d’adhésion**moins de 14 ans** : gratuit* ***Buvette** – Vins du domaine St Pierre d’Escarvaillac, bière et autres douceurs…* ***Pour la soirée, n’hésitez pas à apporter vos gobelets.******chaussettes ou chaussures adaptés au parquet exigés****source : événement [Bal folk avec Zef](https://agendatrad.org/e/36312) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

