**Bal folk avec** **PRINCESSE MISKA** **&** **DUO ANTHRACITE** Accueil 20h30Bal 21h00-1h00 au CCVA 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne (Lyon) – Métro flachet Entrée sur présentation du pass vaccinal Organisé par LA CAMPANULE / [www.lacampanule.fr / ](http://www.lacampanule.fr)contact@lacampanule.fr ——— **PRINCESSE MISKA** Lisa käuffert : CornemusesJulien Cartonnet : BanjoYann Marquer : Accordéon [https://www.princessemiska.com/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.princessemiska.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0xpFWdSWXZFIJZZ6rIchbv_Hto8oODt1lp0tpiQKkPpWjpCKUMwNCN4vk&h=AT3KCleSJY0wkZU8bcO7_2tM2GTF3l_AdhvPwwfy3_guSxfT_8GiBgQj-ly_rGriYqUGTSDylaJZZS-aIXFJv4OJUQHuUXLcVuY7mtx_bWYsCWWkb-7q9rheoDwmkMxe1gTFHqIJeCiRYQWLvQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT22SnDug4y2h7M8ZPnOT7yjrXOLcCnrH3baW-Fi2WR1bSxmtpb7vG1tQ9Tht_a6V0Duoe_VLUi9RXJ9iJmuSmCMuASsRqtRPYgd3gh4wuDJi7dzPgabow-KTrIxZViyWFXzc-i8KCiuSYTaqXeb1ZHFxIjEc1ikZbIBkkZlHvQm4MkR) Forgée sur les rives de la rencontre insolite et bercée par des tranches de vie inoubliables, la musique de Princesse bat son plein quand il s’agit de vous emmener dans les atmosphères riches et abondantes du Royaume de Miska.Une cornemuse envoûtante entourée de ses compères déchaînés.Princesse Miska ! Et vos pieds ont des oreilles… ![](https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/273642412_1241991196624592_7703437268995201896_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=rzHE-OXd998AX-QTF6z&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=00_AT98caDoms-4ozm8-VtqN-xZ_TVpQ_h1itn-nVWGSt-PVQ&oe=620AEA74) ————- **DUO ANTHRACITE** Lolita Parriaud: accordéon diatoniqueFrançois Doulay: accordéon diatonique [https://www.duoanthracite.fr/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.duoanthracite.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2sJJhvldXq8z5qJaZk9V2M7WAqkg-5UDqpbti6RFagvcYOszOCaC3ZpAY&h=AT1YZCvio00LCOea0atoeaMI5kTFzWsU6Oi5qjjp3W38PNZqhhp1DHlyhnpV9Ir1-e3Ywrxv5DtOSeunZPkHfLKIUeNf6cnmXzQ83OxmTUm3gJfdA_VbY7rJYPhmS-Q5jtA269yE82SFGAp8qA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT22SnDug4y2h7M8ZPnOT7yjrXOLcCnrH3baW-Fi2WR1bSxmtpb7vG1tQ9Tht_a6V0Duoe_VLUi9RXJ9iJmuSmCMuASsRqtRPYgd3gh4wuDJi7dzPgabow-KTrIxZViyWFXzc-i8KCiuSYTaqXeb1ZHFxIjEc1ikZbIBkkZlHvQm4MkR) L’énergie des danseurs, le plaisir de jouer, l’ambiance chaleureuse des bals, tout ceci nous porte pour vous proposer un subtil nuancier musical allant de l’air traditionnel à des compositions mêlant dynamisme et émotion.Laissez-vous séduire et emporter par cette parenthèse dansante ! ![](https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/273657953_1241990749957970_2870002697880679264_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=F_F1OtYgzXUAX9oWdZz&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=00_AT_PTPi1NM06fdp_BsvKXym1GZA7TX2WbZCRlbkKjPiuMQ&oe=6209F4E5) *source : événement [Bal Folk avec Princesse Miska et Duo Anthracite](https://agendatrad.org/e/35415) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Duo Anthracite et princesse miska Ccva,Villeurbanne (69) 234, Cours Emile Zola Ccva , 69100 Villeurbanne, France

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T01:00:00

