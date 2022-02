Bal Folk avec le Bargainatt – initiation et bal Espace Monts d’Or,Champagne-au-Mont-d’Or (69), 26 mars 2022, .

Bal Folk avec le Bargainatt – initiation et bal

Espace Monts d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or (69), le samedi 26 mars à 20:00

Grand Bal Folk organisé par la Mairie de Champagne au Mont d’Or.C’est le groupe Bargainatt qui assurera l’animation de la soirée.———————Horaires : 17h30-18h30 : Initiation aux danses de bal folk proposée par les musiciens du groupe (Gratuit)20h : Début du bal ———————Prix : 12€ Tarif normal10€ Tarif réduit8€ Tarif abonné Réservation conseillée en Mairie ou via la FNAC : [https://www.fnacspectacles.com/…/musiques-de-france…](https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/musiques-de-france-europe-bargainatt-folk-band-man23n0l-lt.htm?fbclid=IwAR3epjDuIkxY084gCovIRS7N6d26tjh07JF_l9II6r5Lc3M3xLmGTBBaGk4) (Pas besoin de réservation pour les enfants de moins de 11 ans qui sont invités.)———————Lieu : Espace Monts d’Or 15 Chemin des Anciennes Vignes69410 Champagne-au-Mont-d’Or———————Buvette et restauration sur place, qu’on se le dise !———————Bargainatt : De compositions en revisites d’airs traditionnels, Bargainatt vous invite à la découverte de son univers à la fois moderne et authentique.Les musiciens puisent leurs inspirations dans les danses de diverses régions de France qui leur tiennent à cœur, tout enessayant de respecter au mieux les subtilités et traditions de celles-ci.De l’Auvergne à la Bretagne, en passant par le Poitou et la Gascogne, Bargainatt vous propose un voyage aux multiplescouleurs et influences, plein d’énergie et de fraicheur. Bargainatt c’est :Camille STIMBRE : Violon et chantYoumi BAZOGE : Violon et chantLéon OLLIVIER : Accordéon Diatonique etchant Noé BAZOGE : Violoncelle et chant *source : événement [Bal Folk avec le Bargainatt – initiation et bal](https://agendatrad.org/e/35578) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

