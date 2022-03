Bal folk avec duo Pacher-Roblin et TAF en Bal salle des fêtes Saint Jean de Braye, 19 mars 2022, Saint-Jean-de-Braye.

Bal folk avec duo Pacher-Roblin et TAF en Bal

le samedi 19 mars à salle des fêtes Saint Jean de Braye

Pour fêter la St Patrick et le retour du printemps, les associations That’s All Folk ! et “le Vallon St Loup et ses abords” vous proposent une soirée autour de la musique et la danse traditionnelle. Au programme : **Initiation** danses folk de **18h à 19h**. (gratuit) _possibilité de pique-nique dans la salle_ _buvette (boissons et petite restauration) à partir de 20h30_ **Bal folk** de **21h à 01h** (Ouverture des caisses à 20h45) 1ère partie : [**duo Pacher-Roblin**](https://benoitroblin.jimdofree.com/duo-pacher-roblin/) Intermède par l’atelier celtique de Musique & Equilibre 2ème partie : [**TAF en Bal**](https://www.thatsallfolk.com/index.php/taf-en-bal) **Tarifs** du bal : **10€ tarif plein** et **8€ tarif réduit** (étudiants et demandeurs d’emploi, adhérents des associations organisatrices). _**Gratuité pour enfants de – 12 ans.**_ **Pass sanitaire obligatoire** et consignes sanitaires en vigueur à la date du bal. Nous vous attendons nombreux pour une soirée conviviale !

plein 10€ / réduit 8€ (étudiants et demandeurs d’emploi) / gratuit -12 ans

soirée bal folk

salle des fêtes Saint Jean de Braye 193 rue Jean Zay 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T01:00:00