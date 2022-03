Bal folk avec “Cire tes souliers” Salle des fêtes,Primarette (38)

Bal folk avec “Cire tes souliers” Salle des fêtes,Primarette (38), 7 mai 2022, . Bal folk avec “Cire tes souliers”

Salle des fêtes , Primarette (38), le samedi 7 mai à 20:30

Scottishs, Polkas, Mazurkas, Contredanses, Danses de Ceili, Bourrées, Cercle Circassien, Chappeloise, Valses, Rondeau, Laridé, Gavottes, Kosterhoet, Rond Paludier, Polska, Valse écossaise, Scottish de Gascogne, Carnaval de Lanz… *source : événement [Bal folk avec “Cire tes souliers”](https://agendatrad.org/e/36016) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

nc

avec Cire tes Souliers Salle des fêtes,Primarette (38) Salle des fêtes , 38270 Primarette, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T00:30:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Primarette (38) Adresse Salle des fêtes , 38270 Primarette, France lieuville Salle des fêtes,Primarette (38)

Salle des fêtes,Primarette (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//