Bal folk avec Ainsidanse Le Lézard Vert,Éourres (05)

Bal folk avec Ainsidanse Le Lézard Vert,Éourres (05), 16 avril 2022, . Bal folk avec Ainsidanse

Le Lézard Vert, Éourres (05), le samedi 16 avril à 20:30

**18h Atelier danses trad** avec Ainsidanse **20h30 BAL avec Ainsidanse** *Avec Léon Ollivier (cornemuse accordéon clarinette) et Jean-Baptiste Brunel (accordéon).* Participation libre Buvette et petite restauration sur place *Le lendemain (dimanche 17 avril) c’est Pâques, la fête continue au village :* *grande chasse aux oeufs le matin puis repas partagé au coeur du village. Amener victuailles et couverts.* *source : événement [Bal folk avec Ainsidanse](https://agendatrad.org/e/35976) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Ainsidanse Le Lézard Vert,Éourres (05) Le VIllage, 05300 Eourres Le Lézard Vert, 05300 Éourres, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T00:30:00

Détails Autres Lieu Le Lézard Vert,Éourres (05) Adresse Le VIllage, 05300 Eourres Le Lézard Vert, 05300 Éourres, France lieuville Le Lézard Vert,Éourres (05)

Le Lézard Vert,Éourres (05) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//