Bal Folk au Jardin Jardin partagé | Metz-Queuleu Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Bal Folk au Jardin Jardin partagé | Metz-Queuleu, 3 juillet 2022, Metz. Bal Folk au Jardin

Jardin partagé | Metz-Queuleu, le dimanche 3 juillet à 14:00

Autour d’un jardin de Quartier, venez danser et écouter la musique des élèves du collectif de musiciens des **Rendez-Vous Folk A Metz** qui partagerons avec vous un merveilleux moment champêtre et convivial.

au chapeau

Un bal Folk au jardin partagé de Queueleu avec les musiciens des RVFolk A Metz Jardin partagé | Metz-Queuleu Rue Jean Charles Chenu, 57070 Metz Metz Plantières-Queuleu Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Jardin partagé , Metz-Queuleu Adresse Rue Jean Charles Chenu, 57070 Metz Ville Metz lieuville Jardin partagé , Metz-Queuleu Metz Departement Moselle

Jardin partagé , Metz-Queuleu Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Bal Folk au Jardin Jardin partagé | Metz-Queuleu 2022-07-03 was last modified: by Bal Folk au Jardin Jardin partagé | Metz-Queuleu Jardin partagé , Metz-Queuleu 3 juillet 2022 Jardin partagé | Metz-Queuleu Metz Metz

Metz Moselle