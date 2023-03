Bal – Folk Arnayon Arnayon Catégories d’Évènement: Arnayon

Drôme

Bal – Folk, 4 mars 2023, Arnayon. Hameau de Bourrel Arnayon Drôme

2023-03-04

Drôme Arnayon Bal Folk des Mottzikhales : Musiciens: Bruno Le Tron – Marion Evain – Les Mott’ziales (ambiance musicale et scène ouverte). Le bal – ouvert à tous – est organisé au cours d’un stage de Musique d’ensemble. Bar – Petite restauration. info@mottzikales.org +33 6 88 36 55 69 Arnayon

