Maison Giquel, Rueil-Malmaison (92), le dimanche 15 mai

Pour fêter nos 10 ans, nous organisons un bal, le dimanche 15 mai prochain. – 14h – 15h : initiation – 15h à 20h : bal – A la Maison Giquel, sur les bords de Seine, 49 quai du halage à Rueil-Malmaison. Au programme : – les Bellalavoix – groupe féminin de chant trad, – Rivacelle – duo d’accordéons, – et Trois Fois Rien. Bœuf final. Auberge espagnole. Participation au chapeau. Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! *source : événement [Bal Folk Anniversaire de Trois Fois Rien](https://agendatrad.org/e/36382) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T20:00:00

