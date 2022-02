Bal folk animé par Trad’Di’Rond Salle des fêtes,Saint-Julien-de-Chédon (41)

Bal folk animé par Trad’Di’Rond Salle des fêtes,Saint-Julien-de-Chédon (41), 13 mars 2022, . Bal folk animé par Trad’Di’Rond

Salle des fêtes, Saint-Julien-de-Chédon (41), le dimanche 13 mars à 15:00

Bal folk animé par les musiciens de Trad’Di’Rond ” montreurs de pas” qui font découvrir ou re-découvrir une grande diversité de danses folks, traditionnelles, collectives et de couple. Conditions d’entrée et buvette soumises à la règlementation en vigueur au moment de l’événement. Organisé par La Gambère, nouvelle association de folk sur la commune de St Julien de Chédon. La Gambère organise un atelier de danses folks tous les lundis soirs de 20h à 22h à la salle des fêtes de St Julien de Chédon. Rejoignez-nous, venez essayer ! Renseignements : lagambere@gmail.com ou au 06 37 07 87 47 *source : événement [Bal folk animé par Trad’Di’Rond](https://agendatrad.org/e/35478) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5 €

avec Trad’Di’Rond Salle des fêtes,Saint-Julien-de-Chédon (41) 23, Rue de la Mairie Salle des fêtes, 41400 Saint-Julien-de-Chédon, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Saint-Julien-de-Chédon (41) Adresse 23, Rue de la Mairie Salle des fêtes, 41400 Saint-Julien-de-Chédon, France lieuville Salle des fêtes,Saint-Julien-de-Chédon (41)

Salle des fêtes,Saint-Julien-de-Chédon (41) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//