Bal folk animé par Coquelicot de fogo avec Coquelicot de Fogo et Mara des Bois Samedi 13 avril, 20h30 Ecovillage Sainte Camelle, Saint-Victor-Rouzaud (09) 8

Deux voix sur des notes d’accordéon, du violon et des percussions qui accompagneront vos pas dans la danse, pour un bal qui se mêle de folk et de foro. Entre sensibilité douce et énergie pétillante, éveillez vos sens: la vivacité du Rouge Coquelicot sera au rendez-vous!

19h : Repas complet (12€ – réservation conseillée)

20h30 : Bal folk (Entrée 8€)

Ecovillage Sainte Camelle, Saint-Victor-Rouzaud (09) 866, Route de Vicaria

