Bal Folk à Saint-Quentin 2021-10-02 21:00:00 – 2021-10-02 00:30:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Retrouvez l’ambiance festive d’un bal folk, venez danser en toute simplicité avec Duo Itinérance.

Organisé par Yakafolker.

Salle Henri Matisse à Saint-Quentin le samedi 2 octobre à partir de 21 heures.

