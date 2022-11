Bal Folk à Saint-Quentin avec Yakafolker et Les poules bressanes Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Bal Folk à Saint-Quentin avec Yakafolker et Les poules bressanes Saint-Quentin, 14 janvier 2023, Saint-Quentin. Bal Folk à Saint-Quentin avec Yakafolker et Les poules bressanes

24 rue Jean Zay Saint-Quentin Aisne

2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14 00:30:00 Saint-Quentin

Aisne L’association Yakafolker organise un bal folk trad avec le groupe bressan « Les poules à facettes » Un bal bressan ? Et pourquoi pas ! C’est le pari des 3 drôles de loustics composant « Les poules à facettes ». Longtemps cantonné aux traditions folkloriques, le répertoire traditionnel attendait un bon coup de frais ! Reprenant les collectages et recherches en archives menées depuis plusieurs années par quelques passionnés, les « Poules à facettes » ont remis au goût du bal les rigodons et chapelets qui n’avaient plus leur place sur les parquets de danses. Tantôt mélancoliques, tantôt endiablés, les airs bressans ne manqueront pas de vous donner des fourmis dans les pieds ! Pas d’inquiétudes pour les non-initiés : les danses sont expliquées, tantôt en madison, tantôt en rondes… Alors si les « Poules » viennent sévir dans votre poulailler, accourez à la basse-cour et préparez les chaussons de danse, les parquets vont fumer ! Rendez-vous le 14 janvier à 20h30 à la salle Vermand/Fayet de Saint-Quentin. Renseignements : yakafolker@gmail.com L’association Yakafolker organise un bal folk trad avec le groupe bressan « Les poules à facettes » Un bal bressan ? Et pourquoi pas ! C’est le pari des 3 drôles de loustics composant « Les poules à facettes ». Longtemps cantonné aux traditions folkloriques, le répertoire traditionnel attendait un bon coup de frais ! Reprenant les collectages et recherches en archives menées depuis plusieurs années par quelques passionnés, les « Poules à facettes » ont remis au goût du bal les rigodons et chapelets qui n’avaient plus leur place sur les parquets de danses. Tantôt mélancoliques, tantôt endiablés, les airs bressans ne manqueront pas de vous donner des fourmis dans les pieds ! Pas d’inquiétudes pour les non-initiés : les danses sont expliquées, tantôt en madison, tantôt en rondes… Alors si les « Poules » viennent sévir dans votre poulailler, accourez à la basse-cour et préparez les chaussons de danse, les parquets vont fumer ! Rendez-vous le 14 janvier à 20h30 à la salle Vermand/Fayet de Saint-Quentin. Renseignements : yakafolker@gmail.com yakafolker@gmail.com +33 6 30 66 70 77 https://yakafolker.wixsite.com/yakafolker Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 24 rue Jean Zay Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Bal Folk à Saint-Quentin avec Yakafolker et Les poules bressanes Saint-Quentin 2023-01-14 was last modified: by Bal Folk à Saint-Quentin avec Yakafolker et Les poules bressanes Saint-Quentin Saint-Quentin 14 janvier 2023 24 rue Jean Zay Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne