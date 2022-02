Bal Folk A Norroy-le Veneur Salle Albert Bourson,Norroy-le-Veneur (57)

Salle Albert Bourson, Norroy-le-Veneur (57), le samedi 26 février à 20:00

**Free Folk Quartet** & **Duo Balivernes** Deux groupes, deux styles musicaux, deux générations réunis pour vous faire danser sur des musiques traditionnelles sans frontières (France, Irlande, Grèce, Espagne, Italie, Israël, Scandinavie…) Restauration sur place: galettes salées et crêpes surées. Au programme : Valses, polkas, mazurkas, jigs, reels, rondes, scottishes, gavottes, maraichines, sirtakis… Tout public : mélomanes, danseurs débutants et expérimentés… A danser ou à écouter *Dans le respet des régles sanitaires en vigeur. Pass sanitaire demandé.* *source : événement [Bal Folk A Norroy-le Veneur](https://agendatrad.org/e/35570) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Duo Balivernes et Free Folk Quartet

