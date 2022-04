Bal Folk à l’Imprimerie Café-Théâtre l’Imprimerie Café Théâtre,Rive-de-Gier (42)

**L’Imprimerie Café-Théâtre** vous propose son deuxième **Bal Folk**!! Après le succès du samedi 19 février 2022, avec **Les Bisons Mécaniques**, nous remettons le couvert! Alors, à vos souliers de danse! N’hésiter surtout pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés. Venez nombreux, nous nous occuperons du reste!! **Nouveauté:** En plus de servire à boire, la buvette propose, à présent, des assiettes à partager (fromage, saussion, tartinade). *Tout nos produits sont locaux!* Réservez vos places et votre assiette au **07 73 83 52 66** **[Pour accéder à la billetterie, cliquez sur ce lien](https://billetterie-limprimerie.mapado.com/)** *source : événement [Bal Folk à l’Imprimerie Café-Théâtre](https://agendatrad.org/e/36164) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

